Тренер сборной Польши узнал свою судьбу после вылета с Евро-2024

Президент Польского футбольного союза Цезары Кулеша во время встречи с командой в Дортмунде объявил, что Михал Пробеж останется на посту главного тренера национальной команды после чемпионата Европы-2024 в Германии, передают Vesti.kz.

"Решение уже было принято ранее, но теперь я решил официально объявить об этом. Михал Пробеж по-прежнему будет тренером сборной. Мы с вами - в горе и в радости. Вы можете рассчитывать на нашу полную поддержку. Нам не удалось выйти из группы на этом чемпионате, на что мы все надеялись, но верим, что вместе с тренером Михалом Пробежем и его штабом мы еще сможем многого добиться. Позже нас ждут осенние игры Лиги наций, а в декабре – жеребьевка отборочных групп чемпионата мира. Мы продолжим работать вместе", - приводит слова Кулеши пресс-служба ПФС.

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Пробеж возглавил сборную Польши 20 сентября 2023 года. Перед ним была цель – успешно выступить в отборе и выйти в финальную стадию Евро-2024. После весенних матчей плей-офф против Эстонии и Уэльса задача была выполнена.

Сборная Польши под руководством Пробежа провела 11 матчей, одержав 5 побед при 4 ничьих и 2 поражениях. Теперь перед ним стоит задача успешно выступить в Лиге наций и отобраться на чемпионат мира-2026.