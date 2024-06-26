Роберт Левандовски вошел в историю Евро

Нападающий сборной Польши по футболу Роберт Левандовски добился уникального достижения в матче с Францией (1:1) в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2024 в Германии, передают Vesti.kz.

Поляк отличился на 79-й минуте с пенальти.

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В итоге нападающий "Барселоны", по информации Opta Sports, стал третьим игроком в истории, забившим на четырех Евро, после Луки Модрича и Криштиану Роналду. При этом Польша ни разу не победила в пяти матчах на Евро, в которых забивал Левандовски.

Кроме того команда Михала Пробежа с 1 набранным очком стала последней в квартете D и вылетела с континентального турнира.

Франция, в свою очередь, заняла не первое место (второе) на групповом этапе крупных турниров впервые с Евро-2012.