Участник еврокубков из Казахстана готовит громкий трансфер

Стало известно о трансферных планах костанайского "Тобола" перед еврокубками, передают Vesti.kz.
По информации телеграм-канала Серый CARDINAL, "Тобол" должен пополнить действующий игрок чемпионата Португалии.
"Речь, разумеется, идет о высшем дивизионе - Примейра Лиге. Пока не можем дать имя этого футболиста, однако, скажем, что его позиция центральный нападающий. И то, что он португалец", - пишет источник.
Напомним, "Тобол" выступит в квалификации Лиги Европы: в первом раунде команда Нурбола Жумаскалиева встретится со словацким клубом "Ружомберок". Первая игра пройдет 11 июля на выезде, а ответная - 18-го в Казахстане. А в случае успеха костанайцы во втором раунде сыграют с турецким "Трабзонспором". Матчи намечены на 25 июля и 1 августа.
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