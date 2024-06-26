Казахстанский клуб подписал Руя Кошту перед еврокубками

Португальский нападающий Руй Кошта стал футболистом "Тобола", передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "желто-зеленых".
В биографии Кошты значатся такие португальские клубы, как "Фамаликан", "Санта-Клара", "Порту Б" и "Фаренсе", а также испанский "Алькоркон".
Руй Кошта присоединится к клубу 1 июля.
Дата рождения: 20 февраля 1996.
Рост: 179 см.
Вес: 73 кг.
Позиция: нападающий.
Гражданство: Португалия.
Напомним, "Тобол" выступит в квалификации Лиги Европы: в первом раунде команда Нурбола Жумаскалиева встретится со словацким клубом "Ружомберок". Первая игра пройдет 11 июля на выезде, а ответная - 18-го в Казахстане. А в случае успеха костанайцы во втором раунде сыграют с турецким "Трабзонспором". Матчи намечены на 25 июля и 1 августа.
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