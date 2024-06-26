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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Казахстанский клуб подписал Руя Кошту перед еврокубками

Казахстанский клуб подписал Руя Кошту перед еврокубками
©Depositphotos.com/rarrarorro

Португальский нападающий Руй Кошта стал футболистом "Тобола", передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "желто-зеленых".

В биографии Кошты значатся такие португальские клубы, как "Фамаликан", "Санта-Клара", "Порту Б" и "Фаренсе", а также испанский "Алькоркон".

Руй Кошта присоединится к клубу 1 июля.

Дата рождения: 20 февраля 1996.
Рост: 179 см.
Вес: 73 кг.
Позиция: нападающий.
Гражданство: Португалия.

Напомним, "Тобол" выступит в квалификации Лиги Европы: в первом раунде команда Нурбола Жумаскалиева встретится со словацким клубом "Ружомберок". Первая игра пройдет 11 июля на выезде, а ответная - 18-го в Казахстане. А в случае успеха костанайцы во втором раунде сыграют с турецким "Трабзонспором". Матчи намечены на 25 июля и 1 августа.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 11 6 4 1 18-7 22
2 Актобе 11 6 4 1 18-8 22
3 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
4 Елимай 11 4 6 1 15-13 18
5 Атырау 11 4 5 2 10-5 17
6 Тобол 11 4 4 3 12-9 16
7 Кайсар 11 4 4 3 10-12 16
8 Астана 11 4 3 4 11-8 15
9 Жетысу 11 4 3 4 11-13 15
10 Кызылжар 11 2 4 5 10-10 10
11 Туран 11 2 3 6 8-13 9
12 Женис 12 2 2 8 7-21 8
13 Шахтер 11 2 1 8 5-19 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
КПЛ Футбол Тобол ФК Казахстан Футбольные трансферы Португалия

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