Определились еще два неудачника Евро-2024

Стали известны еще две сборные, которые вылетели с чемпионата Европы-2024 по футболу в Германии, передают Vesti.kz.

Ими стали Хорватия (группа B) и Сербия (группа C).

Хорватия, набравшая 2 очка и ставшая третьей в своем квартете, потеряла шансы на выход в плей-офф после ничьей в матче Англия - Словения (0:0).

Сербия сыграла вничью с Данией (0:0) и с 2 очками заняла четвертое место.

В 1/8 финала выходят по две лучшие сборные из каждой группы и четыре лучших команд, занявших третье место.

Ранее из Евро вылетели Шотландия, Албания и Польша, ставшие четвертыми в своих группах.