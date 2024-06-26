Мбаппе оскорбил Левандовски во время матча Евро. Есть причина

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе оскорбил форварда сборной Польши Роберта Левандовски во время матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2024 в Германии, передают Vesti.kz.

По информации Ladepeche, инцидент случился на 88-й минуте, когда поляк попал по носу Мбаппе. Француз назвал поляка "сукиным сыном", а также он снял маску и пощупал свой нос.

Встреча квартета D завершилась со счетом 1:1. Оба игрока отметились забитыми голами: Мбаппе отличился на 56-й минуте с пенальти, а Левандовски забил ответный мяч на 79-й также с пенальти.

Польша с 1 набранным баллом стала последней в группе и вылетела с континентального турнира, тогда как Франция со второго места вышла в плей-офф.

Роберт Левандовски вошел в историю Евро