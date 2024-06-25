Исторический гол Мбаппе и две сенсации: Франция и Нидерланды оконфузились на Евро

На чемпионате Европы по футболу в Германии прошли заключительные матчи группы D, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В Дортмунде встречались сборные Франции и Польши. Поляки по итогам второго тура потеряли все шансы на выход в плей-офф, а французы вместе с Нидерландами делили лидерство в квартете.

В этом матче после перелома носа, сыграл лидер сборной Франции Килиан Мбаппе. Именно он стал автором первого гола в этой встрече. На 56-й минуте Мбаппе реализовал пенальти, оформив дебютный мяч на чемпионатах Европы.

49' On entame bien la 2ème mi-temps avec 2 occasions coup sur coup. Et à chaque fois, c'est Mbappé à la frappe !



🇫🇷0-0🇵🇱 #FRAPOL | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/rrRCzWVPtW — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 25, 2024

Отметим, что лидер сборной Польши Роберт Левандовски также с пенальти на 79-й минуте сравнял счет. В итоге соперники сыграли 1:1.

В параллельном матче в Берлине сборная Нидерландов встречалась с Австрией. Игра получилась богатой на голы.

На шестой минуте вингер команды Нидерландов Дониэлл Мален поразил собственные ворота.

В дебюте второго тайма на 47-й минуте Коди Гакпо восстановил равновесие.

Впрочем, австриец Романо Шмид на 59-й минуте не без помощи Стефана де Врея вновь вывел свою команду вперед.

На 75-й минуте Мемфис Депай сделал счет - 2:2.

Победу австрийцам на 80-й минуте принес Марсель Забитцер.

Таким образом, сборная Австрии набрала шесть очков и с первого места вышла в плей-офф. У Франции пять очков и второе место. Команда Нидерландов набрала четыре балла и стала третьей, а Польша с одним очком замкнула таблицу квартета.

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