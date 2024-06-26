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Новости по теме: Евро 2024
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Роналду подставит Грузию, а Чехия снимет проклятие, или Что нужно Турции для выхода в плей-офф Евро-2024?

Роналду подставит Грузию, а Чехия снимет проклятие, или Что нужно Турции для выхода в плей-офф Евро-2024?
©instagram.com/geo__team/

На групповом этапе Евро-2024 остался последний день. Осталось разобраться, кому какие результаты нужны в заключительной группе F для выхода в плей-офф. О всех раскладах - в материале Vesti.kz.

Португалия точно первая, но Роналду в погоне за новым рекордом

Команда Роберто Мартинеса, одержав две победы в первых двух турах, досрочно гарантировала себе только выход в плей-офф, но и первое место в группе. Идущая второй  Турция – единственная команда, которая теоретически еще может догнать португальцев по очкам, но все равно будет ниже в таблице по личным встречам: во втором туре Португалия выиграла турков со счетом 3:0.

Таким образом, матч со сборной Грузии превращается для Криштиану Роналду и его партнеров в пустую формальность. Впрочем, любая победа приближает капитана португальцев к рекорду по их количеству на Евро (осталось два выигрыша). К тому же, лучший голеадор в истории европейских первенств еще не забивал на Евро-2024, что тоже нужно исправлять.

Турции нужна ничья, устроит даже поражение

Сборной Турции (3 очка), чтобы сохранить второе место в группе, достаточно сыграть вничью с Чехией (1). Ведь, если Грузия (1) обыграет лишенную мотивации Португалию, она лишь сравняется с бронзовым призером Евро-2008 по очкам. Но турки будут выше за счет победы над грузинами в первом туре (3:1).

При этом подопечные Винченцо Монтеллы могут позволить себе и проиграть в матче с Чехией, но только не с крупным счетом (с разницей не больше двух мячей). А если Грузия не выиграет у Португалии – тогда Турция выходит в 1/8 финала с третьей позиции в группе, оставляя Венгрию (3) за пределами зоны плей-офф.

"Гордые львы" сломают традицию?

Сборной Чехии нужно обязательно побеждать Турцию, чтобы продолжить выступление на Евро-2024. Причем, в этом случае у чехов хорошие шансы выйти из группы со второго места: Грузии нужно не просто побеждать Португалию, а делать с ними разницу большую, чем сможет Чехия в своем матче.

В любом случае, победа гарантированно даст подопечным Ивана Гашека путевку в 1/8 финала. Но добьется ли чехи ее?

Вообще, сборная Чехии в своей независимой истории принимает участие на всех Евро, но выходит из группы все время через раз. Если на Евро-96 чехи вышли из группы и даже дошли до финала, то на следующем турнире заняли третье место и вылетели на групповом этапе. Дальше все по похожему сценарию: на Евро-2004 вышли из группы и дошли до полуфинала, а на Евро-2008 не смогли пройти первый этап, в 2012 и 2020 годах – вышли из группы, а в 2016-м – нет. Таким образом, если следовать традиции, то чехи на Евро-2024 должны вылетать на первом этапе. Ведь Чехия никогда не выходила из группы на двух Евро подряд. Способна ли "гордые львы" снять это проклятие в Германии?

В ожидании исторической победы

Ну, а Грузия может продолжить свою сказку – дебютант Евро смог забить в первом матче, во втором - взять первое (историческое) очко, а теперь в третьем - замахнется на победу? У грузин ситуация простоя: либо побеждаешь и остаешься на Евро-2024, либо вылетаешь. Третьего, как говорится, не дано.

Если это произойдет – то это будет просто оглушительным успехом в истории всего грузинского футбола. В Грузии есть кому забивать – Жорж Микаутадзе входит в число лучших форвардов турнира (2 гола), да и Хвича Кварацхелия может сказать наконец свое веское слово.

Конечно, даже не имеющая никаких турнирных задач Португалия будет вполне себе мотивирована – Роналду всегда хочет забить. Но ведь у Грузии есть Георгий Мамардашвили – пока лучший голкипер Евро-2024 по количеству сейвов, хотя безусловно, безоговорочным фаворитом матча все равно считаются португальцы.

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Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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