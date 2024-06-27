Шавкат Рахмонов принял решение по бою за титул чемпиона UFC

Непобежденный казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов (18-0) намерен посетить турнир UFC 304 в Манчестере (Великобритания), главным событием которого станет бой между чемпионом UFC в полусреднем весе британцем Леоном Эдвардсом (22-3) и американцем Белалом Мухаммадом (23-3), сообщают Vesti.kz.

Об этом рассказал тренер "Номада" Эдуард Базров. По его словам, Рахмонов посмотрит там своих потенциальных соперников, а быть может чемпион бросит вызов казахстанцу.

"Шавкат буквально неделю назад прилетел из Англии. Посмотрел обстановку. И, скорее всего, он будет участвовать в некоей роли при поединке Леона Эдвардса и Белала Мухаммада. Страховать мы точно не будем никого. Он поедет и посмотрит. Может быть, какие-то будут интересные моменты, связанные с выходом в октагон. Или раскрутка какого-то будущего боя за титул. Если этого не будет, то просто он будет участвовать, смотреть бой своих будущих потенциальных соперников. Может быть, Эдвардс даже бросит Шавкату вызов. Но это при условии, что Леон выиграет. Посмотрим. Думаю, в Манчестере будет что-то интересное", - сказал Базров в интервью Legalbet.kz.

Добавим, что титульный бой Эдвардс - Мухаммад пройдет утром 28 июля по казахстанскому времени.

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Рахмонова свой последний бой провел в декабре на турнире UFC 296, когда победил Стивена Томпсона удушающим приемом во втором раунде. Американец впервые в карьере проиграл сабмишеном.

Для Шавката эта победа стала шестой в шести боях в UFC, причем все досрочные. Сообщалось, что за этот бой Рахмонов получил самый большой гонорар в карьере. Казахстанец занимает третье место в полусреднем весе UFC.

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