Назван соперник Рахмонова на бой за титул UFC: подробности

Седьмой номер рейтинга UFC в полусреднем весе, ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Иен Гэрри (14-0) считает, что казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0) заслужил бой за титул чемпиона, сообщают Vesti.kz.

По его мнению, Рахмонов подерется с победителем поединка между чемпионом UFC в полусреднем весе британцем Леоном Эдвардсом (22-3) и американцем Белалом Мухаммадом (23-3), который состоится 28 июля в Манчестере.

"Конечно, я хочу бой с Шавкатом! 18-0, 18 финишей, непобежденный - я готов! Я уверен, что Шавкат побьется с победителем боя Леон - Белал. Он заслужил биться за титул следующим. Сидя здесь, я не буду громко заявлять "О, я хочу бой с Шавкатом" - пока в этом нет смысла. Но это точно бой, который нужно сделать в будущем! Мой стиль, его стиль - это идеальное совпадение. Мы спарринговали и тренировались вместе в Kill Clif у Генри Хуфта. Я многому научился у Шавката - феноменальный боец в каждом аспекте этой игры. Только уважение ему, но я постараюсь забрать его нолик. Как и он постарается забрать мой нолик. Мне нравится идея подраться с Шавкатом за титул UFC. Я хочу, чтобы он стал чемпионом. Ну а потом приду я и заберу и его нолик, и пояс!", - сказал Гэрри на пресс-конференции.

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Напомним, в эти выходные Гэрри выступит на турнире UFC 303 на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где его соперником будет Майкл Пейдж (22-2), который занимает 13-е место в рейтинге.

В предыдущих двух боях Иен выиграл решением у Джеффа Нила и Нила Магни. Последние оба проиграли досрочно Рахмонову, который занимает третье место в дивизионе.

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