Рахмонов встретится с чемпионом UFC уже в июле? Есть хорошие новости

Даже несмотря на отсутствие соперника и неготовность вернуться в клетку летом казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (18-0) не собирается просто так сидеть на месте. Главной целью Номада является встреча с чемпионом полусреднего дивизиона и "бронированием" титульного поединка. Корреспондент Vesti.kz объясняет, что к чему.

29-летний спортсмен рискует остаться без боев более чем на год и так и не выйти в октагон UFC в течение 2024 года. Желающих разделить с ним клетку не так уж много, а дивизион тем временем не застаивается, а находится в постоянном движении, и претендующих на пояс становится больше.

Не будет драться больше года? Как осложнилась ситуация Рахмонова в UFC

Но теперь Рахмонов решил перейти к активным действиям, и у него есть план, как можно "забронировать" себе место в очереди на титульный бой. Накануне в своем X-аккаунте Шавкат задался вопросом: стоит ли ему посетить Манчестер (Великобритания) в июле? К посту он прикрепил свою фотографию, сделанную в Лондоне.

Именно в Манчестере 27 июля пройдет номерной турнир UFC 304, в главном бою которого будет оспорен чемпионский пояс в 77 килограммах. Действующий обладатель титула англичанин Леон Эдвардс (22-3-0-1) встретится с американским претендентом палестинского происхождения Белалом Мухаммадом (23-3-0-1).

Понятно, что сам Рахмонов не собирается драться на этом турнире. Но он может впервые приехать на турнир UFC в качестве зрителя, причем со своими целями. Наверняка казахстанец будет рассчитывать, что по итогам главного события вечера выйдет в октагон и проведет дуэль взглядов с победителем, и так закрепит за собой право драться за пояс следующим. В мире ММА это довольно распространенная практика.

In #London Should I visit Manchester in July? pic.twitter.com/HCFfHN3Rja