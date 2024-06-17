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Новости спорта MMA UFC

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Рахмонов встретится с чемпионом UFC уже в июле? Есть хорошие новости

Рахмонов встретится с чемпионом UFC уже в июле? Есть хорошие новости
©Vesti.kz, Турар Казангапов

Даже несмотря на отсутствие соперника и неготовность вернуться в клетку летом казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (18-0) не собирается просто так сидеть на месте. Главной целью Номада является встреча с чемпионом полусреднего дивизиона и "бронированием" титульного поединка. Корреспондент Vesti.kz объясняет, что к чему.

29-летний спортсмен рискует остаться без боев более чем на год и так и не выйти в октагон UFC в течение 2024 года. Желающих разделить с ним клетку не так уж много, а дивизион тем временем не застаивается, а находится в постоянном движении, и претендующих на пояс становится больше.

Не будет драться больше года? Как осложнилась ситуация Рахмонова в UFC

Но теперь Рахмонов решил перейти к активным действиям, и у него есть план, как можно "забронировать" себе место в очереди на титульный бой. Накануне в своем X-аккаунте Шавкат задался вопросом: стоит ли ему посетить Манчестер (Великобритания) в июле? К посту он прикрепил свою фотографию, сделанную в Лондоне. 

Именно в Манчестере 27 июля пройдет номерной турнир UFC 304, в главном бою которого будет оспорен чемпионский пояс в 77 килограммах. Действующий обладатель титула англичанин Леон Эдвардс (22-3-0-1) встретится с американским претендентом палестинского происхождения Белалом Мухаммадом (23-3-0-1).

Понятно, что сам Рахмонов не собирается драться на этом турнире. Но он может впервые приехать на турнир UFC в качестве зрителя, причем со своими целями. Наверняка казахстанец будет рассчитывать, что по итогам главного события вечера выйдет в октагон и проведет дуэль взглядов с победителем, и так закрепит за собой право драться за пояс следующим. В мире ММА это довольно распространенная практика.

Обычно Шавкат немногословен и просто тихо ждет в стороне, когда все решится само собой (в плане подбора соперника и ожидания следующего поединка). Но сейчас терпение уже на исходе и казахстанец готов меняться, становиться наглее и упрямее. И все ради главной цели его карьеры - чемпионства UFC. 

Если Рахмонов действительно прилетит в Манчестер и будет наблюдать за поединком Эдвардс - Мухаммад с первых рядов, то это не просто даст ему определенное преимущество в борьбе за титульный шанс, но и добавит нервозности обоим бойцам. 

Посмотрим, реализует ли эту идею Рахмонов в реальной жизни. Но это было бы очень круто. Пока не исключаем, что уже в следующем месяце он встретится с чемпионом своего веса в центре октагона, но пока только в рамках стердауна. Это было бы большим событием для роста карьеры казахстанца.

Эдвардс или Мухаммад? За кого выгоднее болеть Рахмонову в чемпионском бою UFC

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Метки:
MMA Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Великобритания

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