Не будет драться больше года? Как осложнилась ситуация Рахмонова в UFC

Казахстанская звезда UFC Шавкат Рахмонов (18-0) рискует на долгое время остаться без боев. Причем причина кроется в том, что никто не желает делить с ним клетку. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, в какой ситуации оказался Номад.

29-летний боец дрался в последний раз в декабре прошлого года, когда ему во втором раунде удалось финишировать опытного американца Стивена Томпсона (17-7-1). С тех пор прошло уже полгода, но пока возвращением казахстанца в октагон даже не пахнет.

Для понимания общей картины, нужно учесть, что Рахмонов на протяжении нескольких месяцев восстанавливался от травмы, с которой бился в бою с Томпсоном. Лишь ближе к концу весны он приступил к тренировкам, а также выразил готовность вернуться в октагон осенью. Лето Шавкат хочет уделить усердной подготовке и тренировочным лагерям.

Но для возвращения в клетку в сентябре-октябре, Шавкату нужно хотя бы за полтора-два месяца знать, кто станет его соперником. Изначально считавшийся приоритетным вариантом австралиец(17-2) тоже оказался не готов к скорому возвращению из-за проблем со здоровьем.

А находящиеся на первом и четвертом месте в рейтинге полусреднего веса Камару Усман (20-4) и Колби Ковингтон (17-4), по словам казахстанца, не хотят с ним драться. Оба после своих поражений хотят вернуться на победную тропу и, судя по всему, ждут менее грозного оппонента. Голодный непобежденный проспект из Казахстана, финишировавший всех своих соперников, точно к таковым не относится.

Поэтому Рахмонов заявил, что намерен ждать титульного шанса - он хочет встретиться с победителем поединка за пояс между англичанином Леоном Эдвардсом (22-3-0-1) и представителем США Белалом Мухаммадом (23-3-0-1). Они подерутся только в конце июля.

В лучшем случае, победитель титульного поединка вернется в клетку не раньше конца года. Выигравший уедет домой с поясом и захочет взять минимум пару месяцев отдыха после изнурительной подготовки и тяжелого боя. На это уйдет весь август и сентябрь.

В октябре можно приступить вновь к тренировкам, чтобы к декабрю вывести себя на пик. Но, повторимся, все это в лучшем случае. На самом деле все может сложиться и так, что возвращения чемпиона придется ждать до весны 2025-го.

В таком случае Рахмонов может остаться без боев больше чем на год - с декабря 2023-го до весны 2025-го. И это очень серьезный простой для амбициозного казахстанца и одного из главных претендентов на пояс. А ведь еще не факт, что UFC не оставят Шавката без титульного шанса, ведь есть информация, что чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (26-1) намерен побиться за второй пояс в полусреднем весе и сделать это уже в следующем бою.

Рахмонов останется без титульного боя из-за Махачева? В UFC сделали важный намек

За всю карьеру у Рахмонова была два серьезных простоя, длиною больше года. Однажды он не дрался полтора года, с августа 2016-го, когда финишировал нынешнего бойца UFCв Южной Корее, до февраля 2018-го, когда задушилна ивентев Санкт-Петербурге (Россия). Тогда простой был связан с травмой колена.

Затем у Шавката был 16-месячный перерыв между последним боем в М-1 Global и дебютом в UFC. В конце июня 2019-го он защитил пояс чемпиона российской организации в поединке с бразильцем Тьяго Варежао. А следующий бой провел только в конце октября 2020-го в Абу-Даби (ОАЭ) против другого бразильца Алекса Оливейры. Обоих он финишировал в первом раунде.

Во втором случае было несколько проблем. В марте 2020-го он должен был дебютировать в UFC, но началась пандемия, поединок был отменен. На тот момент у него еще не было американской рабочей визы, а в UFC были вынуждены проводить все ивенты в закрытом формате в США. В июле у Шавката вновь сорвался дебют - на сей раз он получил травму перед назначенным боем с россиянином Рамазаном Эмеевым.

Как видим, долгие простои прежде не становились проблемой для Шавката. Но здесь следует понимать, что на таком уровне, предчемпионском, это уже может сказываться. Одно дело, когда дерешься с возрастными бойцами в дебюте UFC после долгого перерыва, и совсем другое, когда после такого простоя может случиться титульный поединок против чемпиона мира.

С учетом того, что титульный поединок по итогам боя между Леоном и Белалом казахстанцу отнюдь не гарантирован, кажется, что ему лучше провести бой с кем-то другим. Если топы из первой пятерки не горят желанием биться с Шавкатом, то для поддержания формы можно согласиться встретиться и с менее рейтинговым парнем. Потому что находиться в тонусе тоже важно. Можно подраться даже с 11-м номером рейтинга американцем Хоакином Бакли (19-6), который позволяет себе лишнего.

Но если Рахмонов решит ждать свой титульный шанс, то это его личный выбор, на который он имеет полное право. Возможно, удача улыбнется казахстанцу и он дождется поединка своей мечты уже в ближайшие месяцы. Все покажет будущее.