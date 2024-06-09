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Шавкат Рахмонов выбрал нового соперника в UFC

Шавкат Рахмонов выбрал нового соперника в UFC
©Vesti.kz/Turar Kazangapov

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18-0) назвал соперника, с которым хотел бы провести следующий бой, после известий о травме австралийца Джека Делла Маддалены (17-2), сообщает Vesti.kz.

"ДДМ травмирован, а Усман и Колби - не хотят. Я готов встретиться с победителем боя Леона против Белала", - написал Рахмонов в соцсети X (бывший Twitter).

Леон Эдвардс и Белал Мухаммед встретятся в главном бою UFC 304, который пройдет в Манчестере (Англия) 27 июля.

Рахмонов идет на серии из шести досрочных побед в UFC, в последнем поединке в рамках 296-го номерного турнира в декабре 2023 года, финишировав удушением во втором раунде Стивена Томпсона. Американец впервые в карьере проиграл сабмишеном. "Номад" занимает третье место в рейтинге UFC полусреднего веса.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC MMA

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