Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Нуралы Алип получил предложения от ПСЖ и "Манчестер Сити"

Нуралы Алип получил предложения от ПСЖ и "Манчестер Сити"
©instagram.com/kff_team

Председатель наблюдательного совета футбольного клуба "Кайрат" Кайрат Боранбаев в интервью YouTube-каналу ArchiBall признался об интересе к защитнику "Зенита" Нуралы Алипу со стороны известных европейских команд, передают Vesti.kz.

- Были ли последние два года интересные предложения по трансферам?

- Самый большой трансфер в Казахстане, мы считаем, - это вот Алип в "Зените". Это очень хороший трансфер, очень удачный трансфер. И Алип стал трехкратным чемпионом России.

- Как вы отнеслись к этой "новости-утке": Алип - в "Манчестер Юнайтед"?

- Отлично отнесся.

- Вы где-то в глубине души поверили?

- Мы не то что поверили - мы этим занимаемся. И не только "Манчестер Юнайтед". У нас и от ПСЖ есть предложение, и от "Манчестер Сити" есть предложение.

- Уже готовое предложение его забрать?

- Общий разговор. И другие клубы.

Напомним, Алип выступает за "Зенит" с 2022 года. Сначала он был арендован у "Кайрата", затем выкуплен за два миллиона евро (данные Transfermarkt).

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Манчестер Юнайтед Манчестер Сити ПСЖ Футбол Боранбаев Кайрат

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus