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Новости по теме: Евро 2024
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Суперкомпьютер назвал нового фаворита Евро-2024

Суперкомпьютер назвал нового фаворита Евро-2024
©depositphotos.com

На Евро-2024 определились все участники раунда плей-офф. Борьбу за трофей продолжат 16 сборных из 24. После завершения группового этапа суперкомпьютер сменил фаворита турнира, проходящего в Германии, сообщают Vesti.kz.

По данным Opta, наибольшие шансы на победу имеют финалисты прошлого континентального первенства – сборная Англии. Так, вероятность триумфа подопечных Гарета Саутгейта оценивается в 19,12 процента.

В тройку фаворитов также вошли сборные Германии и Испании, которые могут встретиться между собой уже в четвертьфинале. Их шансы на чемпионство – 16,09 и 15,41 процента соответственно.

Сборная Франции, которая считалась фаворитом перед заключительным туром группового этапа Евро-2024, опустилась на четвертое место в списке претендентов. "Трехцветным" дают на победу 13,26 процента.

При этом искусственный интеллект высчитал достаточно маленький процент вероятности того, что действующий чемпионы Европы защитят титул. Так, шансы Италии на победу – 4,46 процента.

Меньше всего же суперкомпьютер верит в триумф сборной Грузии, которая сенсационно обыграла Португалию и вышла в плей-офф. У подопечных Вилли Саньоля всего 0,13 процента.

Скриншот theanalyst.com

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Метки:
Евро-2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол

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