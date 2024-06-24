Суперкомпьютер выбрал победителя Евро-2024

Эксперты портала Opta запустили свой суперкомпьютер, который оценил шансы участников чемпионата Европы по футболу на победу, передают Vesti.kz.

Главным фаворитом престижного турнира является сборная Франции. Вероятность ее триумфа оценивается в 19 процентов.

На втором месте в списке находится Германия (18,39), а замыкает тройку претендентов Англия (17,45).

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После двух туров группового этапа сборная Франции набрала четыре балла и занимает второе место в квартете D. "Трехцветные" уступают Нидерландам (4) по дополнительным показателям.

В заключительном туре подопечные Дидье Дешама встретятся с аутсайдером группы - национальной командой Польши. Встреча состоится во вторник, 25 июня.

Напомним, что Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Досрочно в плей-офф вышли Германия, Швейцария, Испания и Португалия, а также известны два неудачника турнира.