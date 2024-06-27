Грузия сотворила сенсацию и вышла плей-офф Евро-2024

Сборная Грузии вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче третьего тура группы F в Гельзенкирхене подопечные Вилли Саньоля сенсационно обыграли сборную Португалии во главе с Криштиану Роналду со счетом 2:0.
На второй минуте счет открыл лидер грузинской сборной Хвича Кварацхелия.
Georgia lead in Gelsenkirchen 💪#EURO2024 | #GEOPOR pic.twitter.com/Cbt8AIWOev— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 26, 2024
Несмотря на пропущенный гол, португальцы продолжали оказывать давление на оборону соперника, но извлечь из этого пользы не смогли.
Во втором тайме на 57-й минуте грузины оформили второе взятие ворот: Жорж Микаутадзе ударом с пенальти заставил капитулировать Диогу Кошту.
Отметим, что Роналду, не сумевший отличиться результативными действиями, на 65-й минуте был заменен.
Таким образом, команда Грузии набрала четыре очка и вышла в плей-офф турнира. У португальцев шесть баллов в этом квартете.
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