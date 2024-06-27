Грузия сотворила сенсацию и вышла плей-офф Евро-2024

Сборная Грузии вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче третьего тура группы F в Гельзенкирхене подопечные Вилли Саньоля сенсационно обыграли сборную Португалии во главе с Криштиану Роналду со счетом 2:0.

На второй минуте счет открыл лидер грузинской сборной Хвича Кварацхелия.

Несмотря на пропущенный гол, португальцы продолжали оказывать давление на оборону соперника, но извлечь из этого пользы не смогли.

Во втором тайме на 57-й минуте грузины оформили второе взятие ворот: Жорж Микаутадзе ударом с пенальти заставил капитулировать Диогу Кошту.

Отметим, что Роналду, не сумевший отличиться результативными действиями, на 65-й минуте был заменен.

Таким образом, команда Грузии набрала четыре очка и вышла в плей-офф турнира. У португальцев шесть баллов в этом квартете.

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