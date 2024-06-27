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"Мы потеряли одного солдата". Лидер сборной Казахстана не сыграет на ЧМ по футзалу

"Мы потеряли одного солдата". Лидер сборной Казахстана не сыграет на ЧМ по футзалу
©КФФ

Капитан сборной Казахстана по футзалу Игита дал комментарий Vesti.kz относительно возможного пропуска чемпионата мира со стороны форварда национальной команды Тайнана

Вратарь подтвердил, что скорее всего игрок "Спортинга" не сыграет на ближайшем мундиале за Казахстан. 

"Да, мне жаль это слышать. В ФИФА есть правила, они следят за этим. И честно говоря, мое ощущение, что будет сложно привлечь его в сборную Казахстана. Есть шанс, но совсем маленький. И это, конечно, обидно, ведь Тайнан входит в топ-3 левоногих игроков мира. Он мог бы решать для нас матчи и быть одним из лидеров. Но что делать, да, это как война, мы потеряли одного солдата, но продолжим биться", - заявил Игита. 

Напомним, что у Тайнана возникли проблемы с документами, которые могут помешать ему сыграть на ЧМ-2024 в Узбекистане. В прошедшем сезоне Тайнан стал лучшим бомбардиром чемпионата Португалии (24 гола) и в очередной раз стал чемпионом Португалии в составе "Спортинга".

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Метки:
Футзал Казахстанский футзал Сборная РК по футзалу Казахстан ЧМ по футзалу

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