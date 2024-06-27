"Миллионы за сенсацию". Сборная Грузии разбогатела после триумфа на Евро

Бывший политик и миллиардер Бидзина Иванишвили заявил, что подарит 30 миллионов лари (10,7 миллиона долларов) сборной Грузии по футболу после их победы над Португалией в третьем туре группового этапа чемпионата Европы-2024 в Германии, сообщают Vesti.kz.

Иванишвили поздравил команду и обещал выделить средства из своего благотворительного фонда. Бывший политик, состояние которого оценивается в 4,9 миллиарда долларов, пообещал пожертвовать еще 30 миллионов лари, если Грузия одержит победу в следующем матче с Испанией.

Напомним, что в матче группы F подопечные Вилли Саньоля сенсационно обыграли Португалию во главе с Криштиану Роналду со счетом 2:0.

Грузия сотворила сенсацию и вышла плей-офф Евро-2024

Матч 1/8 финала Испания - Грузия состоится 30 июня в Кельне.