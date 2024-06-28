Зайнутдинов определился с будущим после скандального трансфера

Турецкий сайт Fotomac прокомментировал решение полузащитника "Бешикташа" и сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова не переходить в санкт-петербургский "Зенит", передают Vesti.kz.

Изначально "Бешикташ" планировал продать Зайнутдинова вместе с Жедсоном Фернандешем в российский клуб, что вызвало скандал. Однако казахстанец отказался от заманчивого предложения "Зенита" и решил остаться в турецком клубе.

"Изначально предполагалось, что в эту сделку будет включен футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов – так "Бешикташ" хотел сэкономить на выплате 50 процентов суммы "Бенфике" за Фернандеша. Однако Зайнутдинов отказался возвращаться в чемпионат России – он намерен перейти в европейский клуб или остаться в "Бешикташе". В итоге турецкому клубу пришлось организовывать переход Жедсона Фернандеша отдельно: он будет продан в "Зенит" за 18 миллионов евро (9 миллионов евро от этого трансфера получит "Бенфика"), – пишет издание.

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Напомним, Зайнутдинов перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА летом 2023 года. Трансфер обошелся стамбульскому клубу в 4,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне 26-летний Зайнутдинов принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. В составе "орлов" Зайнутдинов завоевал Кубок Турции.

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