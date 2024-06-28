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Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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В Казахстане началось строительство самого большого стадиона: фото

В Казахстане началось строительство самого большого стадиона: фото
©Depositphotos.com/goglik83

Сегодня, 28 июня, в Шымкенте стартует строительство нового стадиона, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Арена будет рассчитана на 35000 мест и станет самой большой в стране.

"Площадь новой арены, подходящей для 35 тысяч человек, составляет 21 га. Современный стадион наверняка вдохновит футболистов и болельщиков, повысив интерес горожан к футболу.

Сейчас в Шымкенте есть только "Центральный" стадион имени Кажымукана Мунайтпасова. Стадион введен в эксплуатацию в 1969 году и вместимость 18 000 мест. С 2003 года является главной ареной клуба "Ордабасы", - говорится в сообщении.

Напомним, Центральный стадион имени Кажымукана был построен в 1969 году, он вмещает 20 тысяч человек и является домашней ареной местного "Ордабасы". На данный момент самым вместительным стадионом в Казахстане является "Астана Арена" (30 тысяч зрителей).

В сезоне-2023 шымкентцы впервые в своей истории стали чемпионами страны и выступят в квалификации Лиги чемпионов.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Ордабасы 11 6 4 1 18-7 22
2 Актобе 11 6 4 1 18-8 22
3 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
4 Елимай 11 4 6 1 15-13 18
5 Атырау 11 4 5 2 10-5 17
6 Тобол 11 4 4 3 12-9 16
7 Кайсар 11 4 4 3 10-12 16
8 Астана 11 4 3 4 11-8 15
9 Жетысу 11 4 3 4 11-13 15
10 Кызылжар 11 2 4 5 10-10 10
11 Туран 11 2 3 6 8-13 9
12 Женис 12 2 2 8 7-21 8
13 Шахтер 11 2 1 8 5-19 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
КПЛ Казахстан Футбол Шымкент стадион

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