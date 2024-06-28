В Казахстане началось строительство самого большого стадиона: фото

Сегодня, 28 июня, в Шымкенте стартует строительство нового стадиона, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Арена будет рассчитана на 35000 мест и станет самой большой в стране.

"Площадь новой арены, подходящей для 35 тысяч человек, составляет 21 га. Современный стадион наверняка вдохновит футболистов и болельщиков, повысив интерес горожан к футболу. Сейчас в Шымкенте есть только "Центральный" стадион имени Кажымукана Мунайтпасова. Стадион введен в эксплуатацию в 1969 году и вместимость 18 000 мест. С 2003 года является главной ареной клуба "Ордабасы", - говорится в сообщении.

Напомним, Центральный стадион имени Кажымукана был построен в 1969 году, он вмещает 20 тысяч человек и является домашней ареной местного "Ордабасы". На данный момент самым вместительным стадионом в Казахстане является "Астана Арена" (30 тысяч зрителей).

В сезоне-2023 шымкентцы впервые в своей истории стали чемпионами страны и выступят в квалификации Лиги чемпионов.