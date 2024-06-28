Интервью президента футзального "Кайрата" - о "Семее", замене Игиты и трансферах

Прошедший сезон стал для АФК "Кайрат" одним из самых сложных и переломных в истории - в клуб пришел новый испанский тренер, уходит легендарный игрок и команда при этом стала второй в чемпионате Казахстане впервые за 20 лет. Корреспондент Vesti.kz откровенно поговорил об этих и других темах с президентом алматинского клуба Кайратом Оразбековым.

- Кайрат Айтмолдаевич, сложный сезон для "Кайрата" и прежде всего это касается чемпионской гонки. Спустя неделю с лишним, как вы на данный воспринимаете поражение от "Семея"?

- Считаю, что один шаг назад для того, чтобы разбежаться и пойти вверх - это правильно и полезно. Я всегда говорил, что чемпионат Казахстана для "Кайрата" сложное испытание, поскольку после матчей Лиги чемпионов переключаться на внутреннее первенство сложно, разница между клубами была большая. В последние 2-3 года тенденция изменилась, в клубах появились хорошие специалисты, культура профессионального футзала. В этом чемпионате победил казахстанский футзал. Сразу две сильные команды представят страну в Лиге чемпионов, это безусловный плюс.

Что касается нашей команды, у нас было семь игроков основы на протяжении большей части сезона, многие важные игроки выбыли. Акбаликов после операции ушел в аренду, Оразов подходил к финалу только восстановившись после травмы, Турсагулов опять же после травмы, Дуглас сломался на полгода. Это все следствие больших нагрузок, включая матчи отбора за сборную Казахстана. Они все подошли к финалу согласно медицинскому плану, но им не хватило тонуса, практики.

В это же время "Семей" играл полную полуфинальную серию из пяти матчей, а мы были вынуждены взять паузу, которая составила практически 20 дней - это кошмар. В эту паузу мы даже отпустили игроков в отпуск, просто невозможно было держать их так долго. В будущем, в чемпионате мы не должны допускать таких разрывов, поскольку мы потеряли тонус и не сумели вновь быстро набрать форму.

Да, это не основная причина. Наверное, более глобальная - смена стиля "Кайрата". Мы перешли на новую для нас модель и это конечно, учитывая возрастные данные наших ведущих игроков, серьезные перемены, испанский стиль предусматривает работу при высокой физической подготовки и скорости, ежедневное подтверждение профессионализма ставится на первое место.

И конечно, когда приходит новый тренер не избежать определенного напряжения, внутренних конфликтов. Кроме того, культурный код, языковой барьер тоже играл роль, коммуникация была не столь тесной, как при бразильских специалистах, принцип бразильской школы "каждый игрок член семьи". Испанцы другие, они рассчитывают только на готовых в данный момент спортсменов, а если что-то не так, они очень категоричны.

- Вы уже затронули тему назначения Марлона Веласко. Он стал первым тренером "Кайрата" за 20 лет не сумевшим завоевать титул чемпиона Казахстана и не вышел в финал четырех Лиги чемпионов. Есть ли определенность относительно его будущего?

- Был разговор с тренером. Оказаться в ситуации, когда ты первый тренер не взявший титул за 20 лет - это самое ужасное, что может произойти. Общественность, вероятно, ждет смены тренера. Но знаете, в ситуации, когда выбор стоял между игроками и тренером, я всегда выбирал тренера. Помню, в Москве мы играли турнир и команда отказалась выйти под руководством Алесио на полуфинал ЛЧ с "Динамо". Тогда я выбрал сторону Алесио.

Мое внутреннее состояние - дать Марлону еще один шанс. Да, есть споры даже внутри меня, но хочется дать ему шанс. У него двухгодичный контракт. Я пока не принял окончательного решения, но склоняюсь к тому, чтобы довериться Марлону, он должен сделать ту команду, которую мы хотели бы видеть. Мне говорят, это тренер не уровня "Кайрата", у него нет соответствующего духа, он пока не достиг этой планки. Но хочу сказать, что у него есть масса других качеств - компетенция, практические знания, трудолюбие, акцент на скоростной футзал и поиск нестандартных решений. Скорее всего, мы дадим шанс, он станет либо великим тренером, либо просто одним из.

- Этим летом из клуба ушел капитан, лидер, символ "Кайрата" Игита. Как принималось это решение?

- Игита за весь период своей карьеры "убил" далеко не одного вратаря мирового уровня в "Кайрате", сейчас они все выступают в хороших европейских клубах. Но сейчас мы видим, как вырос Деннис и мы договорились с Игитой, что мы дадим путь именно Деннису, он заслужил этот шанс. Попробуем воспитать еще одного вратаря мирового уровня, тем более, их стили достаточно схожи, Деннис хорошо играет ногами, есть поставленный удар. Кроме того, Деннис уже три года живет в Казахстане, у него есть шанс получить гражданство. Ведь пока вратарей в стране сопоставимого уровня не появилось. Поэтому решение по Игите было принято обоюдно и мы расстаемся большими друзьями. И я слышал, что он останется в Казахстане, а это ведь хорошо, в том числе для сборной и наших болельщиков.

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- Стало известно, что испанский "Эль-Посо" выкупил у "Кайрата" Рикардиньо. Расскажите об этой сделке.

- Допущена ошибка нашими менеджерами. Это один из лучших, перспективных игроков Бразилии, он в свое время станет одним из лучших в мире. Наши селекционеры отлично сработали, но при подписании контракта была допущена ошибка, были поставлены очень маленькие отступные. Обычно, все наши игроки защищены высокими отступными, но в этот раз была выставлена совсем не та сумма для такого игрока. Мы поднимали ему зарплату и готовы были еще повысить условия, но "Эль-Посо" воспользовался пунктом в контракте о выкупе и в данном случае мы уже ничего не могли сделать.

- Касательно Акбаликова, он ушел в аренду и я слышал, что во многом это связано с тренером, у него правда не сложились отношения с Веласко?

- К сожалению, их отношения действительно были непростыми. Но я уже говорил о специфике испанских специалистов, они рассчитывают на одни критерии, а у нас немного по-другому.

У Альберта есть контракт, и мне кажется тренер найдет с ним контакт и мы надеемся, что игрок принесет еще немало пользы "Кайрату". Мы с ним недавно разговаривали, я его поздравил с чемпионским титулом в России. Это большая победа и для нашего клуба.

- Есть ли определенность по другим трансферам - новичкам или наоборот тем, кто уйдет?

- Надо сказать, что в целом сейчас трансферный рынок сузился, подписывать игроков стало сложно, футзал во всем мире растет, конкуренция растет, все хотят сохранить своих лидеров. Могу сказать, что даже внутри Казахстана у нас появилась конкуренция, у "Семея", "Аята" появились возможности. Но наша селекция работает, мы ищем игроков на определенные позиции, это трудоемкий, кропотливый процесс.

Фото: АФК "Кайрат"©