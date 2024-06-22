Игрок сборной Казахстана выиграл европейский чемпионат по футзалу

Нападающий сборной Казахстана по футзалу Альберт Акбаликов стал чемпионом России в составе клуба "Газпром-Югра", передает Vesti.kz.

В пятом матче финальной серии "Газпром-Югра" обыграл "Ухту" по пенальти со счетом 6:5 и завоевал титул чемпиона страны. Команда из Югорска одержала победу в серии со счетом 4-1. "Ухта" выиграла первый матч - 6:5 (в дополнительное время), однако затем потерпела четыре поражения подряд: 3:4 (по пенальти), 2:3 (по пенальти), 0:6 и 5:6 (по пенальти).

"Газпром-Югра" стал чемпионом России в четвертый раз в истории.

Напомним, до перехода в "Газпром-Югру" Акбаликов выступал за алматинский "Кайрат".