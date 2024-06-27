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Большое интервью с Игитой: об уходе из "Кайрата", хейте, новом клубе и наследнике

Большое интервью с Игитой: об уходе из "Кайрата", хейте, новом клубе и наследнике
©АФК "Кайрат"

Нынешний сезон для лидера сборной Казахстана по футзалу Игиты получился сложным, противоречивым и переломным. В развернутом интервью Vesti.kz он рассказал, почему "Кайрат" проиграл чемпионскую гонку "Семею", когда он принял решение об уходе из алматинского клуба, кто его поддержал во время скандала с символикой "Актобе", надо ли натурализовывать нового вратаря и станет ли ЧМ в Узбекистане последним турниром за сборную в его карьере. 

- Игита, мы говорим с тобой на фоне большого события в твоей жизни и карьере - ты покинул "Кайрат". Расскажи, как ты принимал это решение, насколько оно было тяжелым для тебя?  

- Конечно, это непросто, фактически половину жизни я провел здесь - в "Кайрате". Около трех месяцев назад я понял, что покину клуб. Но я профессионал, я был сконцентрирован на тренировках и матчах. Стало тяжело, когда действительно подошел этот момент прощания, понимание того, что ты уходишь. Это удар. Но с ребятами и руководством моя связь не теряется, это навсегда. Сейчас я уже более спокоен, наступает отпуск, я улетаю в Бразилию, повидаюсь с близкими. А затем нас ждет чемпионат мира, это придает сил и мотивации. Возможно, в будущем я сыграю против "Кайрата", но так или иначе это моя команда и всегда ей будет. 

- В "Кайрате" тебе предлагали продлить контракт? 

- Да, предлагали, на год. Но я не молодой, поэтому искал варианты на 2-3 года, все-таки завершение моей карьеры близко. Я нашел хороший вариант, думаю, проведу еще 2-3 сезона на высоте. 

- Но сейчас ты не можешь назвать свой новый клуб? 

- Пока не могу, у меня есть приоритетный вариант, но ко мне обратились с еще одной команды и пока остается небольшое сомнение. Но, высока вероятность, что я выберу именно тот вариант, который был изначально. 

"В "Кайрате" предлагали продлить контракт на год. Но я не молодой..."

- Этот сезон крайне необычный во всех отношениях, ведь "Кайрат" не стал чемпионом Казахстана. Как ты считаешь, это "Кайрат" проиграл титул или все-таки "Семей" выиграл

- Конечно, в команде никто не скажет, что мы хуже. Но объективно, "Семей" тоже заслужил, они хорошо шли по сезону, у них была стратегия, они обыграли нас в двух матчах по пенальти - это достаточно тяжело. Могу сказать, что во всех четырех матчах у нас было преимущество и больше моментов, но их вратарь и защитники отлично действовали, плюс в спорте невозможно без удачи. Честно говоря, я никогда не видел такого количества сейвов, Жайме (вратарь "Семея") кажется отразил 40 ударов в одном из матчей.  

Но, повторюсь, "Семей" заслужил, у них отличная команда, руководство. Обидно, проиграть после 20 лет побед, я знал, что этот день когда-нибудь наступит, но я не хотел, чтобы это происходило при мне. 

При этом, я считаю, что в целом казахстанский футзал выиграл от противостояния "Кайрата" и "Семея". Правильная работа "Семея" - это пример остальным, как можно добиваться успеха. Они смогли до конца быть стабильными, были высокоорганизованными во всем, их домашняя арена - это сложное испытание, там нелегко победить.

"Веласко хороший человек, но есть много нюансов, футзал - это не только площадка, есть еще жизнь за ней, есть внутренние отношения"

- Многие предсказывали, что новому тренеру "Кайрата" Марлону Веласко будет тяжело - он молодой специалист без большого бэкграунда и авторитета. Как я слышал, в итоге у него действительно были проблемы с коммуникацией в команде, это так? 

- Могу сказать, что да, сначала было трудно. У него есть своя философия, стиль. Мы здесь давно играем, у нас был выработан свой стиль. Думаю, больше сложностей было именно у казахоязычных игроков, именно по части коммуникации. У него есть свой характер, он отстаивал свою позицию и это нормально, ведь он главный тренер. Мы не можем с ним грубо разговаривать, мы игроки, должна быть субординация, уважение. И действительно, стартовые полгода было сложно, но после нового года он постарался чуть больше адаптироваться.

В конце сезона он уже окончательно понял особенность игроков, старался где-то пойти навстречу, наладить коммуникацию не только на площадке, но и вне ее. Он молодой тренер и жизнь такова, что порой мы учимся на своих ошибках. Он хороший человек, но есть много нюансов, футзал - это не только площадка, есть еще жизнь за ней, есть внутренние отношения. Он может считать, что какие-то методы это хорошо для меня, а я чувствую иначе. Но думаю, в следующем сезоне у него все будет лучше. 

- То есть, Веласко останется в клубе на следующий сезон? 

- Возможно, останется. Еще есть время что-то поменять, но пока я предполагаю, что он скорее останется. 

- Если говорить о конкретных игроках, правда, что у тренера не сложились отношения с Акбаликовым, из-за чего Альберт в итоге ушел в аренду? 

- Ему немного тяжело было изначально. А потом у Альберта еще и возникла травма. На тренировках ему было тяжело, у него сильно болела поясница. Не думаю, что это напрямую связано с взаимоотношениями и мне кажется, в следующем сезоне Альберт будет играть в "Кайрате". 

- Кто для тебя лучший игрок сезона в Казахстане и главное открытие? 

- Для меня - Денер. Как раз его не хватило нам в финале. Это игрок, который никогда не прощает. Есенаманов также был стабилен весь сезон. Еще Азат Валиуллин очень хорошо играл. Но лучший для меня Денер. 

Среди молодых я выделю вратаря "Атырау" Ерасыла Шарапиденова. Помню матч с ними, мы ведем после первого тайма 4:0. Во втором он играл невероятно, ни разу не пропустил и совершил огромное количество сейвов. У меня был просто шок. Я его знал и до этого, но не думал, что он уже достиг такого уровня. Ему 19 лет, он играл в полуфинале, не ошибался, много спасал. Определенно, он лучший молодой игрок лиги. Вижу в нем именно природный талант. Он делает все автоматически. Когда вратарь начинает много думать - это не очень хорошо, но он принимает мгновенные решения и оказывается успешен. Очень перспективный вратарь и для него отлично, что он переходит в "Кайрат", там он будет расти.

"Я поеду в Актобе, никогда не буду прятаться, готов объяснить это лично, поговорить" 

- Не могу не спросить о скандальной ситуации, коснувшейся символики "Актобе" и "Актобе". На тебя было оказано огромное давление. Что ты чувствовал в тот момент? 

- Да, было тяжело, кажется ко мне поступило больше тысячи звонков. Я понимаю болельщиков "Астаны" и "Актобе", но это не было специально. Многие люди меня знают, понимают, что у меня нет никаких претензий к "Актобе" и "Астане", а наоборот, уважение за их вклад в казахстанский спорт. Да, я наступил, я виноват, должен был обратить внимание, куда я наступаю. До сих пор у меня спрашивают, почему ты так сделал, но всегда стараюсь объяснить, извиниться.  

Но знаешь, даже некоторые люди из Актобе мне говорили: "Извини за грубость, слова, которые тебе сказали". Но я понимаю, они имеют право быть злыми, ведь это их символика. Это некрасивый эпизод, но надо продолжать жить и я думаю, такого больше никогда не будет. И если я останусь в Казахстане, я поеду в Актобе, никогда не буду прятаться, готов объяснить это лично, поговорить. Не буду уходить от ответов, я всегда говорю правду в глаза.

И еще хочу сказать, что скоро нас ждет чемпионат мира, думаю, в этот момент нам важно быть едиными с болельщиками. 

- Возможно, ты слышал много критики в свою сторону и едва ли не самая жесткая позиция была у Улана Конысбаева. Он сказал, что в Бразилии за такое убили бы. Скажи, в Бразилии действительно могли бы жестко ответить на это? 

- Мне отправляли эти слова. Он совсем не прав. Он говорит вещи, о которых вообще не знает. Могу сказать, что я знаю Казахстан, я здесь живу давно, знаю характер людей, может быть не досконально, но в общем я понимаю казахов. А что Конысбаев может сказать о Бразилии? Он не знает культуру Бразилии, не знает людей в Бразилии, наверное, он даже там не был ни разу. И поверьте, в Бразилии на такой эпизод была бы другая реакция, нежели в Казахстане. Знаешь, что было бы? Условно представители "Фламенго" наступили бы на флаг "Васко Да Гама". В ответ из "Васко" сделали бы - "мы вас обыграем и также наступим на ваш флаг". На этом все. Никто бы не думал кого-то убивать за то, что наступили на символику. Это абсолютно неправильные слова. Я даже не знаю этого игрока. Я знаю Самата Смакова. Чтобы говорить о таком, надо действительно знать и быть ответственным. 

- Есть казахстанские спортсмены, игроки, которые тебя поддержали в этот момент? Может тот же Смаков? 

- Да, он мне звонил, сказал: "Брат, не переживай. Ситуация очень серьезная, но постарайся не обращать внимание на хейт". Он меня поддержал в такой трудный момент, благодарю его за это, не ожидал этого, ведь он тоже играл за "Актобе". Его поддержка мне помогла. 

"Я не знаю Конысбаева, знаю Смакова - он мне позвонил и поддержал"

- Ты уже упомянул грядущий чемпионат мира. Какие у тебя ожидания, есть вероятность, что это твой последний турнир за сборную? 

- На 90 процентов это мой последний чемпионат мира. Конечно, никогда не говори никогда. Но прямо сейчас я могу сказать, что скорее всего это последний ЧМ в моей карьере. Может, я еще сыграю на Евро-2026. У нас есть новое поколение. Очень перспективные молодые игроки. Когда я только приехал в Казахстан, здесь говорили о молодых, когда им было уже по 26 лет. Сейчас все изменилось, появились игроки 19-20 лет и они действительно молодые. Раньше столько молодых игроков на таком уровне в Казахстане не было. Поэтому вижу, что следующее поколение будет конкурентноспособным, не знаю, лучше или хуже нашего, но они будут состоятельны. 

- Как ты оцениваешь группу, в которую мы попали? 

- Нормальная группа. Не группа смерти. Но сразу есть большой соперник в лице Испании, можно сказать, это принципиальное противостояние, ведь мы уже много матчей провели с ними. 

Вероятно, кто выиграет этот матч, тот почти наверняка займет первое место в группе. Мы уважаем Ливию и Новую Зеландию, но объективно, мы фавориты против таких соперников и мы должны это доказать. Главная цель - выход из группы и желательно с первого места. 

- Тайнан рискует пропустить чемпионат мира, ты знаешь детали его ситуации? 

- Да, мне жаль это слышать. В ФИФА есть правила, они следят за этим. И честно говоря, мое ощущение, что  будет сложно привлечь его в сборную Казахстана. Есть шанс, но совсем маленький. И это, конечно, обидно, ведь Тайнан входит в топ-3 левоногих игроков мира. Он мог бы решать для нас матчи и быть одним из лидеров. Но что делать, да, это как война, мы потеряли одного солдата, но продолжим биться.  

"Натурализация Денниса? В Казахстане есть новое поколение вратарей, Сериков - в техническом плане лучший вратарь Казахстана" 

- Говорят, что есть вероятность натурализации вратаря "Кайрата" Денниса, ты что-нибудь слышал об этом? 

- Слышал такую информацию. Но не разговаривал с Деннисом об этом. Ему надо будет прожить пять лет, чтобы получить гражданство и участвовать в международных турнирах. Но я уже говорил, у нас есть новое поколение вратарей - Канат Жеткирбаев из "Актобе", наш Нарун Сериков из "Кайрата" и тот же Шарапиденов. Еще в "Каспии" есть молодой вратарь с потенциалом. 

Не хочу сказать, что Деннис не нужен. Он очень квалифицированный, мотивированный. Но пусть жизнь все расставит по местам. Ведь и я еще могу поиграть два года, может, через пару лет, когда Деннис получит гражданство и я закончу, этот момент наступит (смеется). Но еще раз скажу, есть местные вратари с большим потенциалом. С тем же Наруном я работал несколько лет и для меня в техническом плане он лучший вратарь Казахстана. Он очень разнообразен, совмещает в себе несколько стилей, умеет страховать, играть ногами, читает. Он очень современный вратарь. Конечно, я тоже хочу играть, но мне жаль, что у него не так много практики. 

- У тебя есть планы на будущее, после завершения игровой карьеры? 

- Да, я разговаривал с Кайратом Айтмолдаевичем о будущем и он сказал, что хочет видеть меня рядом с клубом. После спорта начинать что-то другое - это тяжело и скорее всего я останусь в футзале. Может тренером, может функционером. Что мне доверят, я буду к этому готов. В футзале невозможно обеспечить себе финансовое благополучие на всю жизнь. После карьеры ты должен продолжать работать. 

Что мне ближе? Скорее я хочу стать менеджером, но если пригласят как тренера с хорошими условиями, почему нет. 

- Ты поработал со многими тренерами, кого стиль тебе ближе? 

- Со всеми тренерами я учился, старался впитать их знания. И думаю, если объединить лучшие качества Какау и Кака - это идеальное сочетание. 

- Возможно, ты хотел бы оставить послание болельщикам после такого сезона и перед стартом чемпионата мира? 

- Да, хочу поблагодарить болельщиков за всю поддержку, которые они оказывают, столько моментов мы вместе пережили - как позитивных, так и негативных. И всегда они были рядом. С момента моего прихода в "Кайрат" моя жизнь шла только вверх и это все было пережито вместе.

И еще раз скажу, очень жду чемпионат мира, не сомневаюсь, что у нас будет колоссальная поддержка в Узбекистане. Это будет невероятная атмосфера, мы будем вместе защищать честь Казахстана. Постараемся сделать все, чтобы пройти как можно дальше и завоевать медали, это абсолютно реальная задача для нас, ведь мы Казахстан. Для меня будет огромной гордостью вновь представить нашу страну на таком масштабном турнире. 

Фото: АФК "Кайрат"©, КФФ©

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Кайрат АФК Футзал Казахстанский футзал Актобе ФК Актобе Смаков Самат Сборная РК по футзалу Казахстан ЧМ по футзалу

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