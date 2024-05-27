Лидер сборной Казахстана рискует пропустить ЧМ по футзалу

Форвард сборной Казахстана по футзалу Тайнан может пропустить ближайший чемпионат мира-2024, который пройдет в Узбекистане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тайнан является одним из ключевых игроков национальной команды и проводит достаточно сильный сезон в португальском "Спортинге", однако есть вероятность, что он не сыграет на мундиале.

По информации источника, знакомого с ситуацией, у игрока возникли сложности с документами. Да старта ЧМ еще достаточно времени и решить этот вопрос вполне возможно, однако на данный момент проблема существует.

В отборе к ЧМ Тайнан сыграл пять матчей за сборную Казахстана и забил два гола. В нынешнем сезоне 31-летний игрок провел 39 матчей за "Спортинг" и стал автором 37 голов.

На прошлом мундиале в Литве Тайнан завоевал бронзовую бутсу, став третьим бомбардиром турнира с шестью голами в семи матчах.

Напомним, сборная Казахстана на ЧМ-2024 сыграет в группе D с Испанией, Новой Зеландией и Ливией. Турнир пройдет с 14 сентября по 6 октября в трех городах Узбекистана - Ташкент, Бухара и Андижан.