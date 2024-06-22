"Кайрат" красиво попрощался с Игитой

АФК "Кайрат" представил видео с прощального матча своего лидера и капитана Лео Игиты, сообщают Vesti.kz.

Клуб тожественно проводил своего вратаря после долгой карьеры в команде. 37-летний голкипер с 2011 года выступал в составе алматинцев.

Следующим клубом Игиты станет действующий чемпион Казахстана "Семей", в "Кайрате" уже нашли замену.

За 13 лет Игита пять раз признавался лучшим вратарем мира, 12 раз выигрывал чемпионат Казахстана и дважды побеждал в Кубке УЕФА (Лиге чемпионов).