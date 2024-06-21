"Кайрат" нашел замену Игите: объявлено о трансфере

Вратарь "Атырау" Ерасыл Шарапиденов переходит в футзальный клуб "Кайрат" из Алматы, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу "нефтяников".
При этом детали контракта не раскрываются.
Шарапиденов - воспитанник атырауского футзала, привлекается в сборную Казахстана до 19 лет.
Напомним, ранее "Кайрат" объявил об уходе Лео Игиты, который, как сообщалось, продолжит карьеру в "Семее".
Как видно, благодаря приходу Шарапиденова алматинский клуб восполнит пробел во вратарской линии.
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