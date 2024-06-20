"Кайрат" принял официальное решение по Игите

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"Легендарный игрок "Кайрата" Игита покинул команду.
Наш капитан ушел после 13 проведенных лет в клубе.
Игита, присоединившийся к "Кайрату" в 2011 году, завоевал 39 наград с нашей командой, в том числе дважды становился обладателем Кубка УЕФА и пять раз лучшим вратарем мира", - говорится в заявлении алматинского клуба.
Ранее стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Игита, также сообщалось о его зарплате, подробности - тут.
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