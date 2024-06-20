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Реклама Новости спорта Футзал Сегодня 21:50 Комментарии "Кайрат" принял официальное решение по Игите ©instagram.com/afckairat Футзальный клуб "Кайрат" объявил об уходе вратаря сборной Казахстана Лео Игиты, передают Vesti.kz. "Легендарный игрок "Кайрата" Игита покинул команду. Наш капитан ушел после 13 проведенных лет в клубе. Игита, присоединившийся к "Кайрату" в 2011 году, завоевал 39 наград с нашей командой, в том числе дважды становился обладателем Кубка УЕФА и пять раз лучшим вратарем мира", - говорится в заявлении алматинского клуба. Ранее стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Игита, также сообщалось о его зарплате, подробности - тут. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kairat Futsal (@afckairat) Поделиться в соц. сетях:













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