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"Кайрат" принял официальное решение по Игите

"Кайрат" принял официальное решение по Игите
©instagram.com/afckairat

Футзальный клуб "Кайрат" объявил об уходе вратаря сборной Казахстана Лео Игиты, передают Vesti.kz.

"Легендарный игрок "Кайрата" Игита покинул команду.

Наш капитан ушел после 13 проведенных лет в клубе.

Игита, присоединившийся к "Кайрату" в 2011 году, завоевал 39 наград с нашей командой, в том числе дважды становился обладателем Кубка УЕФА и пять раз лучшим вратарем мира", - говорится в заявлении алматинского клуба.

Ранее стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Игита, также сообщалось о его зарплате, подробности - тут.

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Метки:
Кайрат АФК Футзал

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