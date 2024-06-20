Игита сыграет за новый клуб в Лиге чемпионов. Известно о его зарплате

Капитан сборной Казахстана по футзалу Лео Игита на правах свободного агента присоединится к составу "Семея", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Пятикратный лучший вратарь мира в ближайшее время подпишет долгосрочный контракт с клубом, прервавшим гегемонию "Кайрата" в казахстанском футзале. Ожидается, что по сравнению с зарплатой в алматинском клубе, игрок будет зарабатывать в "Семее" больше.

Напомним, что 38-летний Игита выступал за "Кайрат" с 2011 года. В составе команды он дважды выигрывал Кубок УЕФА (Лигу чемпионов) и 12 раз становился чемпионом Казахстана.

"Семей", в свою очередь, в дебютном сезоне прервал 20-летнюю гегемонию "Кайрата" и в следующем сезоне дебютирует в Лиге чемпионов УЕФА.