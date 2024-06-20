Игита покидает "Кайрат". Ему нашли замену

Капитан АФК "Кайрат" Игита попрощался с алматинским клубом и перейдет в другую команду этим летом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На этой неделе состоялось мероприятие, посвященное уходу Игиты из "Кайрата". Легендарный вратарь покидает алматинский клуб после 14 сезонов. В составе "Кайрата" он дважды завоевал Лигу чемпионов, а также пять раз признавался лучшим вратарем мира.

Ожидается, что Игита перейдет в стан новоиспеченного чемпиона Казахстана - МФК "Семей", однако окончательное решение опытного вратаря о том, где он продолжит карьеру, пока неизвестно.

При этом в "Кайрате" уже нашли вратаря, который войдет в обойму команды. Новичком клуба в ближайшее время должен стать молодой голкипер "Атырау" Ерасыл Шарапиденов. Безусловно, он не воспринимается как прямая замена Игите, но в нем видят потенциал для роста и отличные данные.

На данный момент в составе "Кайрата" остаются бразильский вратарь Деннис, способный стать основным после ухода Игиты, а также игрок сборной Казахстана Нарун Сериков.