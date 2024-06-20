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Игита покидает "Кайрат". Ему нашли замену

Игита покидает "Кайрат". Ему нашли замену
©АФК "Кайрат"

Капитан АФК "Кайрат" Игита попрощался с алматинским клубом и перейдет в другую команду этим летом, сообщает корреспондент Vesti.kz

На этой неделе состоялось мероприятие, посвященное уходу Игиты из "Кайрата". Легендарный вратарь покидает алматинский клуб после 14 сезонов. В составе "Кайрата" он дважды завоевал Лигу чемпионов, а также пять раз признавался лучшим вратарем мира. 

Ожидается, что Игита перейдет в стан новоиспеченного чемпиона Казахстана - МФК "Семей", однако окончательное решение опытного вратаря о том, где он продолжит карьеру, пока неизвестно. 

При этом в "Кайрате" уже нашли вратаря, который войдет в обойму команды. Новичком клуба в ближайшее время должен стать молодой голкипер "Атырау" Ерасыл Шарапиденов. Безусловно, он не воспринимается как прямая замена Игите, но в нем видят потенциал для роста и отличные данные. 

На данный момент в составе "Кайрата" остаются бразильский вратарь Деннис, способный стать основным после ухода Игиты, а также игрок сборной Казахстана Нарун Сериков

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Метки:
Кайрат АФК Футзал Казахстанский футзал

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