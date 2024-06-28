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В "Кайрате" приняли решение по главному тренеру после двойного фиаско

В "Кайрате" приняли решение по главному тренеру после двойного фиаско
©АФК "Кайрат"

В этом сезоне АФК "Кайрат" не выполнил поставленных задач, проиграв титул чемпиона Казахстана и не выйдя в финальный турнир Лиги чемпионов. В беседе с корреспондентом Vesti.kz президент алматинского клуба Кайрат Оразбеков рассказал о будущем главного тренера Марлона Веласко

По словам руководителя, окончательного решения пока не принято. 

"Мое внутреннее состояние - дать Марлону еще один шанс. Да, есть споры даже внутри меня, но хочется дать ему шанс. У него двухгодичный контракт. Я пока не принял окончательного решения, но склоняюсь к тому, чтобы довериться Марлону, он должен сделать ту команду, которую мы хотели бы видеть. Мне говорят, это тренер не уровня "Кайрата", у него нет соответствующего духа, он пока не достиг этой планки. Но хочу сказать, что у него есть масса других качеств - компетенция, практические знания, трудолюбие, акцент на скоростной футзал и поиск нестандартных решений. Скорее всего, мы дадим шанс, он станет либо великим тренером, либо просто одним из", - заявил Кайрат Айтмолдаевич. 

Напомним, что "Кайрат" сенсационно уступил в финальной серии чемпионата Казахстана "Семею" и впервые за 20 лет не сумел защитить титул чемпиона.

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Метки:
Кайрат АФК Футзал Казахстанский футзал

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