Экс-лидер "Кайрата" назвал лучшую команду Евро-2024 и вспомнил свой подвиг

Бывший полузащитник "Кайрата", "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин назвал лучшую команду на Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

"Испания - самая лучшая команда на данный момент, и Грузии придется повторить подвиг сборной России. Испания выйдет в четвертьфинал", – сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".

Напомним, что Аршавин играл за "Кайрат" на протяжении трех сезонов (2016-2018). Он провел 108 матчей за алматинский клуб во всех турнирах, забил 30 голов и выполнил 37 голевых передач. Полузащитник дважды выигрывал Кубок Казахстана, а в 2018-м стал обладателем Суперкубка страны.

Аршавин завершил карьеру сразу после окончания контракта с "Кайратом" в конце 2018 года. Сейчас он является заместителем генерального директора по спортивному развитию в "Зените".

Добавим, в 2008 году в составе сборной России Аршавин стал бронзовым призером чемпионата Европы.