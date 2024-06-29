Мбаппе удивил на тренировке сборной Франции на Евро-2024

Килиан Мбаппе появился в новой маске на открытой тренировке сборной Франции, сообщают Vesti.kz.
Ранее главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам рассказал, с какими неудобствами футболист столкнулся в старой маске, в которой он сыграл в заключительном матче группового этапа Евро-2024 против Польши (1:1).
Напомним, Мбаппе получил перелом носа в матче первого тура против Австрии (1:0). В игре против Нидерландов (0:0) лидер французской команды участия не принимал.
Добавим, что в 1/8 финала Франция сыграет с Бельгией. Игра пройдет 1 июля в Дюссельдорфе.
Les Bleus se préparent pour lundi...— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 29, 2024
🇫🇷🇧🇪#FiersdetreBleus pic.twitter.com/EVy9FrSSQF
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