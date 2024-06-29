Мбаппе удивил на тренировке сборной Франции на Евро-2024

Килиан Мбаппе появился в новой маске на открытой тренировке сборной Франции, сообщают Vesti.kz.

Ранее главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам рассказал, с какими неудобствами футболист столкнулся в старой маске, в которой он сыграл в заключительном матче группового этапа Евро-2024 против Польши (1:1).

Напомним, Мбаппе получил перелом носа в матче первого тура против Австрии (1:0). В игре против Нидерландов (0:0) лидер французской команды участия не принимал.

Добавим, что в 1/8 финала Франция сыграет с Бельгией. Игра пройдет 1 июля в Дюссельдорфе.