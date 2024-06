Начинается жара! Прямая трансляция матчей плей-офф Швейцария - Италия и Дания - Германия на Евро-2024

Сегодня, 29 июня пройдут матчи 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, сообщают Vesti.kz. В первом раунде плей-офф встретятся Швейцария - Италия и Дания - Германия.

Швейцарцы начнут свою дуэль с итальянцами в 21:00 по казахстанскому времени, а битва немцев с датчанами стартует в полночь (00:00).

О раскладах в первых матчах плей-офф мы рассказали в специальном материале.

Прямая трансляция матча Швейцария - Италия, который состоится на Олимпийском стадионе в Берлине и будет показана на телеканале Qazsport.

Встречу Дания - Германия, который пройдет на стадионе "BVB-Штадион" в Дортмунде, в прямом эфире покажет телеканал Qazaqstan.

In the last 16 of Euro 2024:



🇩🇪 Germany vs. Denmark 🇩🇰 pic.twitter.com/zhDg5koO06