Дания обескуражит Германию, а Италия провалит в плей-офф? Ждем сенсации на Евро

Завтра, 29 июня, в Берлине пройдет первый матч плей-офф чемпионата Европы по футболу. Игры на вылет откроют команды Италии и Швейцарии: одни попытаются одержать вторую итоговую победу, а другие - преподнести очередную сенсацию в Германии. О старте самой интригующей части Евро-2024 - в материале Vesti.kz.

Швейцария обыграет Италию на Евро-2024?

Швейцария и Италия готовятся к захватывающей схватке, заняв вторые места в своих группах. Думается, что обе команды выходят на очную встречу примерно с равными шансами на успех и не факт, что в основное время матча будет выявлен победитель. Вполне возможно, что потребуется и дополнительное время, а может и серия послематчевых пенальти.

Если матч затянется, то кажется, что в таком случае Италия, благодаря своему богатому опыту в матчах "на вылет" и присутствию Джанлуиджи Доннаруммы в воротах, имеет все же чуть более предпочтительные шансы. Эксперты склоняются к тому, что шансы Италии победить немногим выше, но верят в возможность ничейного исхода в основное время матча.

Швейцария, с другой стороны, в прошлом демонстрировала стойкость против соперников с более высоким рейтингом. Например, вполне могли обыграть Германию в групповом раунде, а на Евро-2020 обыграли команду Франции. Итальянцам есть о чем призадуматься.

Чемпион "голый"? В чем проблема Италии на Евро?

Серьезный вопрос, ведь Италия может иметь преимущество во вратарской линии, но забуксовать в реализации своих голевых моментов. В матче против Хорватии, например, итальянцы ушли от поражения только на последних минутах компенсированного судьей времени, добыв спасительную ничью

Создается впечатление, что действующие чемпионы Европы реально испытывают сложности в атаке, ведь за три игры забито всего три мяча. Эта неэффективность перед чужими воротами потенциально является слабостью, которой Швейцария вполне может воспользоваться во время предстоящего матча.

Почему Швейцария опасна для Италии на Евро?

Способность Швейцарии оставаться сильной в обороне, расстраивая конкурентов своим хладнокровием, стала ключевым аспектом успеха в последних матчах. Битва против Германии, где швейцарцы довели игру до ничьей, продемонстрировала их мощь в обороне. А если упомянуть, что "аутсайдеры" умеют обыгрывать явных фаворитов, как было с Францией в 2020 году, разница между конкурентами сокращается до минимума.

Добавим, что наши конкуренты играли друг с другом на групповом этапе прошлого Евро - сборная Италии в блестящем стиле одержала победу над швейцарцами со счетом 3:0.

Однако после этого обе команды попали в одну отборочную группу чемпионата мира по футболу и оба матча завершились вничью. Более того, первое место в той группе, обеспечившее прямое попадание на мундиаль, выиграла Швейцария, а не итальянцы, которые на мировой турнир не попали.

Новый матч Швейцарии и Италии обещает стать ожесточенной и продолжительной битвой. На бумаге Италия фаворит и может победить, но стойкость Швейцарии и ее умение использовать шансы могут сделать этот матч захватывающим зрелищем для футбольных фанатов и украсить турнир.





Нас ожидает триллер: фанаты будут гнать Германию, но Дания - сильна

Германия, играющая на своем поле, имеет преимущество из-за мощной поддержки трибун, но разве Дания так слаба. Да, арена в Дортмунде славится своей особой атмосферой, а поддержка фанатского сектора "Боруссии" - одна из самых неистовых в мире и может задавить любого. Но ведь и конкуренты, это не дебютанта крупнейших стартов.

С другой стороны, преимущество домашнего стадиона влечет за собой ряд проблем. Груз ожиданий от болельщиков и специалистов может оказать определенное давление на игроков, влияя на их психологическое состояние и принятие решений в решающие моменты игры. Тем не менее, Германия еще никогда не уходила без медалей на домашних турнирах, будь то чемпионат мира или Европы.

Что касается Дании, то это бронзовый призер предыдущего чемпионата Европы. Несмотря на впечатляющее выступление на последнем турнире, Дания выходит на этот матч в качестве андердога против мощной сборной Германии. Датская команда, известная своей стойкостью и тактическим мастерством, будет стремиться к повторению своего прошлого результата на Евро и устроить сюрприз немецким фаворитам.

Новая сборная Германии? Кто в ней играет?

В поединке двух команд в 1/8 финала турнира все внимание будет приковано к Германии, которая должна стремиться показать убедительную игру, соответствующую ее статусу одного из фаворитов турнира. Немецкая команда, наделенная талантливыми игроками на каждой позиции, будет стремиться продемонстрировать свое мастерство и доминирование на поле.

Кто есть в составе? Такие ветераны, как Тони Кроос и Илкай Гюндоган, а среди молодых талантов выделяются Джамал Мусиала и Флориан Виртц. Еще одним козырем может стать "лучший запасной" Никлас Фюллькруг, который не раз выступал в роли "палочки-выручалочки".

Таким образом, Германия обладает огромным потенциалом. Эта сборная способна разрушить любую оборону, тотально переиграв соперника.

Есть у Германии и потери. Из-за дисквалификации не сыграет капитан "Байера" Джонатан Та. Еще под вопросом участие в игре защитника "Реала" Антонио Рюдигера, получившего микротравму бедра. Это делает оборонительные порядки подопечных Юлиана Нагельсмана очень уязвимыми.

Дания, в свою очередь, будет полагаться на слаженную командную работу и свою игровую стратегию, чтобы противостоять наступательной угрозе, исходящей от немецкой стороны. "Викинги" будет стремиться использовать любые уязвимые места в обороне конкурентов и использовать голевые возможности с точностью и изяществом, характерным игре этой команды на прошлом европейском первенстве.

И конечно, нельзя забывать о таком харизматичном игроке в атаке у датчан, как Кристиан Эриксен. А если обратить внимание на статистику последних очных встреч, то датчане имеют преимущество: у них четыре победы, три ничьи и только два поражения. Одно из таких поражений произошло групповом этапе Евро-2012, когда датчане проиграли со счетом 1:2.

Пора отыграться? Болельщики могут ожидать столкновения стилей, битвы воли и демонстрации футбола на самом высоком уровне, поскольку эти две команды будут бороться за место в четвертьфинале Евро-2024.

Суперкомпьютер назвал четвертьфиналистов Евро-2024

Добавим, что на чемпионате по футболу известны все пары 1/8 финала турнира и расписание игр, а суперкомпьютер выбрал участников следующей стадии состязания.

Из других новостей выделим конфликт в сборной Португалии и "пивную атаку" фанатов на игроков команды Англии.

Евро-2024: кто с кем сыграет в 1/8 финала