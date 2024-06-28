Семьи игроков сборной Англии пострадали на Евро из-за буйства фанатов

Членов семей некоторых игроков сборной Англии облили пивом на Евро-2024, передают Vesti.kz.

Разгневанные фанаты забросали поле стаканчиками в конце матча со Словенией.

Группа людей, сидевшая на нижнем ряду стадиона в Кельне, обменивалась гневными фразами с теми, кто находился выше, после финального свистка матча, который завершился со счетом 0:0.

Защитник сборной Эзри Конса сообщил, что семьи и друзья игроков команды подверглись "обстрелу" пивными кружками, летевшими "со всех сторон".

"Облили моего брата и еще несколько человек. Я поговорил с ним после, спросил, как он себя чувствует, и он сказал, что все в порядке", - ссылается ВВС на одного из футболистов.

Отмечается, что близкие игроков были облиты случайно. Они не были опознаны и не были намеренно выбраны в качестве мишени.

Недавно УЕФА приняло решение, что на месте проведения турнира будет подаваться слабоалкогольное пиво.

Напомним, что большая часть негатива была направлена на тренера сборной Гарета Саутгейта - после финального свистка он отправился поздравить болельщиков, но его встретили продолжительным свистом, также в него швырнули несколько пивных стаканчиков.

Напомним, что Англия вышла в плей-офф Евро с первого места в группе, но болельщиков не устроило, как команда провела матчи группового этапа.