Тренера сборной Англии забросали пластиковыми стаканами на Евро

Гарет Саутгейт поделился, что оказался в "странной ситуации" после того, как болельщики сборной Англии забросали его пластиковыми стаканами из-под пива на Евро-2024, передают Vesti.kz.

Сборную Англии освистали после нулевой ничьей со Словенией, хотя одного очка хватило Англии, чтобы выйти в 1/8 финала и стать победителем группы C.

Реакция трибун на стадионе в Кельне была далеко не лестной после еще одной неэффективной атакующей игры против соперников. Игра Англии против Дании во второй групповой игре подверглась широкой критике. Команда, которая обладает самым дорогим составом среди всех сборных, играла чрезмерно прагматичный футбол.

В первом тайме команда Саутгейта как обычно перекатывала мяч без продвижения к воротам соперника. До перерыва англичане порадовали лишь одной комбинацией, а в остальном на поле царила полная тишина, словенцы же пытались воспользоваться пассивностью противника.

Большая часть негатива была направлена на тренера команды Гарета Саутгейта, после финального свистка он отправился поздравить болельщиков, но его встретили продолжительным свистом, также в его сторону швырнули три пивных стакана, которые приземлились недалеко от него.

Тренер назвал обстановку "необычной". Когда его попросили объяснить, почему настроение зрителей отличается от предыдущих турниров, он отметил, что у фанатов высокие ожидания от Англии.

