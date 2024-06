Матч обидчика Казахстана на Евро-2024 закончился неожиданным результатом

В матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу сыграли сборные Англии и Словении, передает Vesti.kz.

Матч прошел на стадионе "Райн-Энерги" в Кельне. Англичане владели инициативой и много атаковали, однако словенцы смогли сдержать соперника, в итоге добившись ничьей - 0:0.

По итогам трех туров Англия заняла первое место в квартете С с пятью набранными очками, а Словения имеет одинаковые показатели с командой Дании, у них по три балла, два в активе Сербии.

