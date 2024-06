Суперкомпьютер назвал четвертьфиналистов Евро-2024

Суперкомпьютер Opta сделал прогноз на исход матчей 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, проходящего в Германии, передает Vesti.kz.

Решающая часть турнира стартует завтра, 29 июня, а в четвертьфинал пробьются следующие команды:

1/8 финала на Евро-2024

Швейцария (47 процентов на победу) - Италия (53 процента)

Германия (70) - Дания (30)

Англия (82) - Словакия (18)

Испания (82) - Грузия (18)

Франция (68) - Бельгия (32)

Португалия (76) - Словения (24)

Румыния (32) - Нидерланды (68)

Австрия (60) - Турция (40)

𝐎𝐩𝐭𝐚 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐁𝐫𝐚𝐜𝐤𝐞𝐭 🏆



The next stage of the Opta Super Bracket game is now open.



💲 Accumulate the most points by predicting the perfect Euro 2024 bracket to stand a chance of winning our big cash prizes...



Enter now: https://t.co/AfcYk5Ouba#Euro2024 pic.twitter.com/fTjcS5pp4G