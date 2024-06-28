Роналду? Стало известно о конфликте в сборной Португалии на Евро-2024

В стане сборной Португалии наблюдается определенный конфликт, заявил в интервью "СЭ" футбольный агент Паулу Барбоза. Он выразил свое недовольство игрой нападающего сборной Португалии Жоау Феликса в матче Евро-2024 против Грузии (0:2), сообщают Vesti.kz.

"К нему есть вопросы, причем большие. Видно, что он не старается, не выкладывается по максимуму. Жоау обижен на тренера за то, что тот не поставил его в состав в первых матчах. Наблюдается определенный конфликт", - цитирует агента российское издание.

Напомним, на групповом этапе помимо сенсационного поражения от Грузии, португальцы одержали волевую победу над Чехией - 2:1 и разгромили Турцию - 3:0.

В 1/8 финала команда Роберто Мартинеса сыграет 1 июля со сборной Словении.