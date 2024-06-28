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Вундеркинд из "Барселоны" выразил отношение к сравнениям с Месси

Вундеркинд из "Барселоны" выразил отношение к сравнениям с Месси
©x.com/SEFutbol/x.com/Argentina

16-летний вингер сборной Испании и "Барселоны" Ламин Ямаль высказался о сравнениях с легендарным аргентинцем Лионелем Месси, сообщают Vesti.kz.

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Ранее наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказал мнение о сравнении юной звезды "Барселоны" и форварда "Интер Майами".

"Он лучший игрок в истории, и то, что меня сравнивают с ним, невероятно.

Но никто не может с ним сравниться, и уж тем более я, только начинающий играть. Хотел бы я достигнуть хотя бы половины того, чего достиг он за карьеру", – сказал вингер "Барселоны" и сборной Испании.

В начале года 36-летний форвард "Интер Майами" оценил прогресс Ямаля в "Барселоне", выразив мнение о том, что вундеркинд может стать лидером "сине-гранатовых", которым большую часть своей карьеры был сам Месси.

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Метки:
Месси Лионель Барселона Аргентина Еврофутбол Футбол

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