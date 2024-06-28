Вундеркинд из "Барселоны" выразил отношение к сравнениям с Месси

16-летний вингер сборной Испании и "Барселоны" Ламин Ямаль высказался о сравнениях с легендарным аргентинцем Лионелем Месси, сообщают Vesti.kz.
Ранее наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказал мнение о сравнении юной звезды "Барселоны" и форварда "Интер Майами".
"Он лучший игрок в истории, и то, что меня сравнивают с ним, невероятно.
Но никто не может с ним сравниться, и уж тем более я, только начинающий играть. Хотел бы я достигнуть хотя бы половины того, чего достиг он за карьеру", – сказал вингер "Барселоны" и сборной Испании.
В начале года 36-летний форвард "Интер Майами" оценил прогресс Ямаля в "Барселоне", выразив мнение о том, что вундеркинд может стать лидером "сине-гранатовых", которым большую часть своей карьеры был сам Месси.
Загрузка матч-центра...
Реклама