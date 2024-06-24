Преемника Месси спустили на землю

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказал мнение о сравнении юной звезды "Барселоны" и национальной команды Ламина Ямаля и аргентинского форварда Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

В начале года 36-летний форвард "Интер Майами" оценил прогресс Ямаля в "Барселоне", выразив мнение о том, что вундеркинд может стать лидером "сине-гранатовых", которым большую часть своей карьеры был сам Месси.

"В целом ошибочно сравнивать Ямаля с кем-либо, особенно с Месси. Самое замечательное, что Ламин - замечательный молодей человек. Крайне важно сохранять спокойствие и продолжать естественное развитие его таланта. Я довольно давно знаю Ламина. Мы достаточно долго работаем вместе с ним. Но даже в ежедневной работе на тренировках он способен тебя удивить. Но я должен подчеркнуть, что, несмотря на его особый талант, выделяется его скромность и правильное отношение к делу. Мы будем помогать ему, оберегать его, потому что, каким бы хорошим игроком он ни был, он все еще находится на ранней стадии своего развития", - приводит слова де ла Фуэнте пресс-служба УЕФА.

В первом матче группового этапа Евро-2024 против Хорватии, завершившемся победой со счетом 3:0, Ямаль отметился голевой передачей. В возрасте 16 лет и 338 дней он стал самым молодым ассистентом в истории чемпионатов Европы. Более того, Ямаль установил еще одно достижение, став самым юным футболистом, когда-либо принимавшим участие в матчах Евро.