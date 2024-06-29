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Главный фаворит "Золотого мяча" подтвердил свой статус. Подробности

Главный фаворит "Золотого мяча" подтвердил свой статус. Подробности
©instagram.com/vinijr/

Сборная Бразилии добилась победы над Парагваем на Кубке Америки по футболу, проходящем в США, передает Vesti.kz.

По ходу встречи, прошедшей на арене "Эллиджент стэдиум" дублем отметился звезда мадридского "Реала" Винисиус Жуниор, а так же по голу на счету Савио и Лукаса Пакета. У парагвайцев гол престижа забил Альдерете Омар.

При этом Винисиус является главным фаворитом в борьбе за "Золотой мяч".

Благодаря победе бразильцы с четыремя очками оказались на втором месте в группе. С первой строчки, набрав шесть баллов досрочно в плей-офф прошла Колумбия, которая разгромила Коста-Рику (3:0).

В последнем туре Бразилия сыграет с Колумбией, а Коста-Рика с Парагваем.

Отметим, что турнир стартовал 20 июня и продлится до 14 июля.

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Метки:
Бразилия Коста-Рика Футбол

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