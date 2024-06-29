Головкин ответил на вопрос о завершении карьеры

Бывший чемпион мира из Казахстана Геннадий Головкин объяснил, почему не объявил официально о завершении карьеры, передает Vesti.kz со ссылкой на журналиста Кевина Айоле.

"Жизнь с боксом и жизнь без бокса - это, однозначно, разные вещи. Я благодарен тому, что у меня есть любящая семья. Я сумел переключить свой фокус на них. Поэтому для меня это (уход из бокса) не было такой большой драмой, сильными переживаниями. Я попросту не успел (улыбается). Не успел это осознать и понять. Или же не успел окончательно завязать с боксом, потому что я постоянно тренируюсь и нахожусь в хорошей форме.

"Осознание того, что я завершил, еще не пришло до конца. Возвращаться? Опять же, громко об этом заявлять... Учитывая мою неопределенность по поводу того, завязал я с боксом или еще нет, скажу так: всему свое время. Никогда не хотел много говорить, много кричать и пиариться. Возможно, это из-за нашего восточного воспитания. Скажу, что чувствую себя сейчас очень комфортно и счастливо. Я здоров. Наслаждаюсь тем временем, которое у меня повилось. У меня все очень хорошо", - отметил Головкин.