Головкин раскрыл ближайшее будущее

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин в интервью корреспонденту Кевину Айоле рассказал, как долго намерен занимать должность президента Национального комитета РК, передает Vesti.kzVesti.kz.

На этот пост Геннадий был избран в феврале, сменив на нем прежнего руководителя Тимура Кулибаева.

- Есть ли у вас в планах продолжать эту работу в течение длительного времени, например, в следующем олимпийском цикле? Для того, чтобы постараться улучшить ситуацию, результаты не только в боксе, но и в других видах спорта, постараться сделать Казахстан движущей силой в развитии спорта?

- Да, все, что я сейчас вижу, к чему я пришел, мне очень нравится. И мне нравится, что вы задаете вопросы о всех видах спорта. Я пришел в НОК не только из-за бокса. Бокс - это всего лишь один из видов спорта, который я могу представить от своей страны. Я пришел как спортсмен, а не как чиновник или политик. Мне интересны все виды спорта. Интересны все атлеты, особенно те, которые уже на Олимпиаде и представляют нашу страну. Я хочу, чтобы во всех видах спорта спортсмены получили именно то, что они заслуживают. Чтобы их не обделяли, чтобы у них была возможность достичь своей мечты. На данный момент я уверен, что я останусь до следующего цикла, - заявил Головкин.

Напомним, что Головкин не выходил на профи-ринг с сентября 2022 года, когда в трилогии судейским решением уступил мексиканцу Саулю Канело Альваресу. В феврале он стал новым президентом Национального олимпийского комитета (НОК).