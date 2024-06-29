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Новости спорта Бокс Любительский бокс
Комментарии

Геннадий Головкин собрался искоренить коррупцию в боксе

Геннадий Головкин собрался искоренить коррупцию в боксе
©Vesti.kz/Турар Казангапов

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана и экс-чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин в интервью журналисту Кевину Айолу высказался о коррупции в боксе, сообщают Vesti.kz.

- Будучи олимпийцем, что вы делаете, чтобы бокс был в программе олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе?

- Во-первых, нужно подчеркнуть, что я пришел в НОК совсем недавно. Ознакомившись с ситуацией, я скажу, что это недопустимо как для спортсменов, так и для многих олимпийских комитетов.

Я сам, как боксер, попытаюсь подсказать, помочь или даже повлиять, чтобы такой вид спорта, как бокс, остался в программе олимпийских игр.

- Коррупция в боксе на ваш взгляд привела к тому, что Международный олимпийский комитет решил дистанцироваться от этой ситуации в любительском боксе?

- Я думаю, что однозначно. В том числе, потому что коррупция присутствует во многих видах спорта, и в том числе в боксе. Поэтому этот вид спорта под вопросом в олимпийской программе.

Меня это очень сильно беспокоит как спортсмена. Из-за этого я присутствовал на первом лицензионном турнире в Италии, который проходил под эгидой МОК. То, что я увидел, мне очень понравилось. Там очень много было внедрено для того, чтобы избежать коррупцию и исключить человеческий фактор. Например, искусственный интеллект или подсчет очков с помощью компьютера.

- Что вы увидели на турнире? Что разительным образом отличается от прежнего?

- Не могу раскрыть все тайны. Но ряд моментов были. Например, назначения судей при помощи компьютера. Жеребьевка - тоже с помощью компьютера.

Напомним, Головкин в конце февраля возглавил НОК.

Добавим, что Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

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Метки:
Бокс Казахстанский Бокс Олимпиада-2024 Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий

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