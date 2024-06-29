Разгром случился в матче Кубка Америки с участием суперсенсаций ЧМ

В ночь на 29 июня состоялся матч группового этапа Кубка Америки-2024 Колумбия — Коста-Рика. Встреча завершилась победой колумбийцев со счетом 3:0, передает Vesti.kz.

В составе победителей по голу забили Луис Диас (с пенальти), Давинсон Санчес и Джон Кордоба.

Колумбия одержала вторую победу и c шестью очками досрочно вышла в плей-офф. Здесь она присоединилась к компании Аргентины, Венесуэлы и Уругвая.

Колумбия в заключительном туре сыграет с Бразилией, Коста-Рика встретится с Парагваем. Оба матча пройдут 3 июля, начало - в 06:00 по времени Астаны.

Отметим, что и Колумбия, и Коста-Рика регулярно играли на чемпионатах мира. По разу сборным удавалось удивить всех и пробиться в четвертьфинал турнира.