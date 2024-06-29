Мимо Кубка Америки? Появились новости о травме Месси

Аргентинский форвард Лионель Месси прошел медицинское обследование в лазарете команды, передает Vesti.kz со ссылкой на известного журналиста Гастона Эдула.

Ранее аргентинец получил травму в победном матче с Чили (1:0). Также он помог команде добиться успеха в противостоянии с Канадой (2:0).

"Лео Месси уже прошел обследование. Серьезной травмы нет. Контрактура уменьшилась до чего-то минимального. Идет работа, чтобы он сыграл в четвертьфинале", - написал Эдул в социальных сетях.

Аргентина потеряла Месси. Детали

Отметим, что Лионель Месси пропустит ближайший матч на Кубке Америки, в котором сборная Аргентины сыграет против Перу. Тем не менее, национальная команда обеспечила себе место в плей-офф турнира.

Добавим, что Кубок Америки проходит в США в период с 20 июня по 14 июля.