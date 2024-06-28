Аргентина потеряла Месси. Детали

Состояние нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси продолжает вызывать опасения, передает Vesti.kz со ссылкой на журналиста Лео Парадисо.

37-летний игрок принял участие в двух стартовых матчах на Кубке Америки, в которых отметился голевой передачей и помог аргентинцам набрать шесть очков. В этих встречах его команда обыграла Канаду (2:0) и Чили (1:0).

Однако, в последней игре он получил повреждение и пропустить следующий матч с Перу. Отмечается, что весьма вероятно, что он не сможет сыграть и в четвертьфинале. Все дело в том, что Месси отсутствовал на прошлой тренировке, и в лагере сборной Аргентины растет пессимизм относительно его состояния.

Месси объяснил, почему ходит пешком во время матчей

Отметим, что турнир проходит в США с 20 июня по 14 июля, в четвертьфинал выходят по две лучшие команды из каждой группы.

Аргентина - действующий победитель турнира.