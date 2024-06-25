Месси объяснил, почему ходит пешком во время матчей

Нападающий американского "Интер Майами" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси в интервью Clank! объяснил, почему иногда неторопливо ходит по полю во время матчей, сообщают Vesti.kz.

"Я оцениваю расположение противников. Смотрю, где они стоят и куда бегут. В "Барселоне", например, мне всегда уделяли очень пристальное внимание. Поэтому я пытаюсь уйти от опеки, чтобы иметь возможность начать розыгрыш. Когда соперники атакуют, я тоже изучаю их расстановку", – приводит слова Месси AS.com.

Также аргентинец признался, что не следит за индивидуальными показателями.

"Я не обращаю внимания на статистику: ни на голевые передачи, ни на голы, ни на данные GPS – прошу прощения у тренеров. Меня никогда не волновало, сколько я пробежал за игру или насколько быстро я бежал, как и остальное, на что они смотрят. Я знаю, что эта информация может быть важна и полезна с точки зрения распределения ежедневной нагрузки, но лично я никогда не был ее фанатом", – добавил Месси.

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Напомним, 36-летний Месси выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. В составе американского клуба аргентинец провел 29 матчей, в которых отметился 25 голами и 16 голевыми передачами.

Предыдущие два сезона форвард провел во французском "Пари Сен-Жермене", а до этого всю карьеру провел в испанской "Барселоне". Месси восемь раз выигрывал "Золотой мяч", это рекорд.

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